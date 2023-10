Combat Online (Combat 5) ist ein rasantes Ego-Multiplayer-Shooter-Spiel von NadGames. Das Spiel ist eine Fortsetzung des Originalhits Combat Reloaded. Combat Online bietet die gleichen fantastischen, actiongeladenen Schlachten, die Sie kennen und lieben. Dies ist optisch eines der fortschrittlichsten Spiele, die online verfügbar sind. Nehmen Sie an verschiedenen Spielmodi wie FFA, CTF oder Team Battle teil. >Betreten Sie verschiedene Arenen, um gegen Spieler aus der ganzen Welt anzutreten. Finden Sie keine Arena, die für Sie herausfordernd genug ist? In Combat Online können Sie im Karteneditor Ihre eigenen Arenen erstellen. Hast du das Zeug zum ultimativen Kampfchampion? Combat Online, auch bekannt als Combat 5, wird von NadGames mit Sitz in Mexiko entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer von Combat Reloaded und Combat Reloaded 2.

Website: poki.com

