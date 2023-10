PixWars 2 ist ein Multiplayer-Shooter-Spiel, in dem Sie gegen eine Horde Zombies antreten müssen. Sie werden alle in einer Stadt abgesetzt und müssen ums Überleben kämpfen. Durch Kämpfe verdienst du Geld, das du für bessere Waffen, Felle und Holz ausgeben kannst. Das Holz kann zum Bau von Bauwerken verwendet werden. Sie können auch Geld für einen Turm ausgeben! Es gibt auch mehrere Fahrzeuge in der Stadt, mit denen Sie herumfahren können. Es gibt mehrere Arten von Zombies, also seien Sie vorsichtig vor ihnen, aber auch vor anderen Spielern! Kannst du in Pixwars 2 überleben? Schießen / Bauen – Mausklick Bewegen – WASD-Menü „Bauen“ – E Springen – Leertaste Fahrzeug eingeben / kaufen – FÜber den Ersteller: PixWars 2 wurde von NadGames erstellt. Sie sind bekannt für Spiele wie Combat Reloaded, Combat Reloaded 2, Combat Online und Rebels Clash, die alle auf Poki spielbar sind!

