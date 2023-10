Combat Reloaded ist ein Online-Multiplayer-Shooter-Spiel von NadGames. In Combat Reloaded treten Sie einem Elitetrupp bei, mit dem Ziel, den Feind zu besiegen. Dieses Multiplayer-Spiel bietet 5 Modi und Dutzende einzigartiger Karten. Sie können einem bestehenden Raum mit bis zu 10 Spielern beitreten oder Ihr eigenes benutzerdefiniertes Deathmatch starten. Schauen Sie sich auch die Fortsetzung Combat Reloaded 2 aus dem Jahr 2019 an oder spielen Sie die beliebten Spiele Combat Online (Combat 5), Rebels Clash, Bomber Royale und PixWars 2 ebenfalls von denselben Entwicklern.Maus zum Zielen und SchießenWASD zum Bewegen in der ArenaLeertaste zum SpringenZifferntasten 1-9 zum Waffenwechsel.Combat Reloaded wurde von NadGames mit Sitz in Mexiko erstellt.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Combat Reloaded verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.