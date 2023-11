Töte deine blockigen Gegner in Pixel Warfare 5! In diesem 3D-Schießspiel können Sie in den Modi Team Deathmach, Solo Deathmatch und Zombie gegeneinander antreten. Wählen Sie einen Raum voller anderer Konkurrenten oder starten Sie Ihr eigenes, individuelles Matchup. Lassen Sie sich von niemandem ins Visier nehmen!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Pixel Warfare 5 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.