Blocky Cars ist ein 3D-Online-Fahrzeug-Shooter-Spiel von Full HP Ltd. In Blocky Cars können Sie alles tun, was Sie sich in einem digitalen Auto vorgestellt haben: Fahren, Rennen fahren, schießen und in farbenfroh gestalteten Arenen gegen andere Spieler prallen. Dadurch verdienst du im Spiel sogar Geld. Mit Ihrem Verdienst können Sie verschiedene Arten von Truhen kaufen, um futuristische Autos, tolle Panzer, leistungsstarke Waffen, Laufroboter, wunderschöne Skins und vieles mehr freizuschalten! Es gibt auch verschiedene Spielmodi wie Multiplayer-Deathmatch, Capture the Flag, Teamkampf, Rennmodus und sogar einen FPS-Modus, in dem Sie ein autofreies Schießerlebnis genießen können. Vertrauen Sie uns nicht beim Wort, steigen Sie ein und probieren Sie es selbst aus. Blocky Cars vereint Autos, Kreativität und Chaos in einem unterhaltsamen Paket. Bewegen – WASD oder Pfeiltasten. Schießen – Linke Maustaste. Blocky Cars wurde von Full HP Ltd. erstellt. Es gibt weitere fesselnde und unterhaltsame Spiele auf Poki: Fury Wars, Mad GunZ und Run and Gun.

Website: poki.com

