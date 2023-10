Battle Forces ist ein 3D-Online-Cyberpunk-Shooter von Full Hp Ltd. Tauchen Sie ein in dieses realistische FPS-Erlebnis und spielen Sie gegen echte Menschen. Es gibt 6 einzigartige Helden mit Hintergrundgeschichten, einem riesigen Arsenal an Waffen, Modifikationen, Spezialfähigkeiten, Skins und vielem mehr! Laden Sie Ihre Freunde zu einer Runde ein, um den Spaß zu maximieren! Battle Forces wird von Full HP Ltd. entwickelt. Spielen Sie ihre anderen rasanten Spiele auf Poki: Mad GunZ, Fury Wars, Blocky Cars und Run and Gun

Website: poki.com

