Mad GunZ ist ein actiongeladenes, pixeliges Ego-Shooter-Spiel des Schöpfers Mad Pixel. Machen Sie sich bereit für den Battle-Royale-Showdown des Jahrhunderts in Mad GunZ online auf Poki. Schnappen Sie sich Ihre Waffe und machen Sie sich bereit für die verrücktesten Pixelspiele und Schießspiele online. Mit der einfachen und intuitiven Steuerung werden Sie im Handumdrehen zum Profi und können Feinde mit jeder Waffe abwehren, die Sie finden. Schalte mehr Rüstungen und Ausrüstung frei, um länger am Leben zu bleiben und der Letzte zu sein, der in Mad GunZ übrig bleibt.Mad GunZ wurde von Full HP Ltd. erstellt. Sie können ihre anderen Online-Action-/Schießspiele bei Poki spielen: Battle Forces, Fury Wars, Blocky Autos und Run and Gun.

Website: poki.com

