Fury Wars ist ein Multiplayer-Action-Shooter-Spiel von Full HP Ltd. Stellen Sie ein Team aus farbenfrohen Charakteren mit einem äußerst interessanten Waffenarsenal zusammen, kämpfen Sie an atemberaubenden Orten gegen die gegnerische Gruppe, verdienen Sie Geld, um Ihre Ausrüstung zu verbessern, und gewinnen Sie weiter! Die beliebten Spielmodi wie „Escort“, „Golden Rush“ und „Deathmatch“ bieten rasante Wettkampf-Action gegen echte Spieler. Fury Wars ist anders als alle anderen Multiplayer-Kampfspiele. Probieren Sie es einfach aus!Bewegen – WASD- oder PfeiltastenAngriff – Linke MaustasteSpezialangriff – LeertasteFury Wars wurde von Full HP Ltd. erstellt. Sie können ihre anderen Online-Action-/Shooter-Spiele bei Poki spielen: Mad GunZ, Battle Forces, Blocky Cars und Run and Gun.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Fury Wars verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.