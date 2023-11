Raft Wars 2 ist ein actiongeladenes Schießspiel, das von Martijn Kunst als Fortsetzung des Erfolgsspiels Raft Wars entwickelt wurde. Simon und sein Bruder kehren aus einem wohlverdienten Urlaub zurück und finden dort, wo sie ihren vergrabenen Schatz versteckt haben, einen Wasserpark vor. Jetzt haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, den Wasserpark aus dem Verkehr zu ziehen, damit sie ihr Gold zurückbekommen! Zerstöre Wasserrutschen, Pools, Rettungsschwimmer, Sicherheitspersonal und mehr, um deinen Schatz zurückzubekommen! Verdienen Sie Münzen, indem Sie strategische Schüsse ausführen, um Granaten, Raketen und Floß-Upgrades freizuschalten. Ursprünglich in Flash erstellt, wurde Raft Wars 2 in HTML5 konvertiert, sodass Sie das Spiel jetzt direkt auf jedem Desktop oder Mobilgerät spielen können. Maus – Klicken und zeichnen zu schießenRaft Wars 2 wird von Martijn Kunst und TinyDobbins mit Sitz in den Niederlanden erstellt. Sie sind auch die Schöpfer von Raft Wars und Raft Wars Multiplayer.

Website: poki.com

