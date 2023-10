Aqua Thrills: Water Slide Park (auch bekannt als aquathrills.io) ist ein aufregendes Röhrenrennspiel von Rabbit Mountain. Rase durch die gewundenen Wasserrutschen, um als Erster unten zu sein! Tritt gegen andere Rennfahrer an, um an die Spitze zu gelangen. Schalte unterwegs neue Parks und Rutschen frei! Hast du das Zeug zum besten Rennfahrer im Park? Probieren Sie das Rutschen im Aqua Thrills: Water Slide Park aus! Kontrollen: Links-/Rechtspfeile – Gehen Sie nach links/rechts Weltraum – Zerschmettere Gegner Über den Ersteller: Aqua Thrills: Water Slide Park wurde von Rabbit Mountain mit Sitz in Bulgarien erstellt.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Aqua Thrills verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.