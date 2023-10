Color Crash ist ein farbenfrohes Autospiel von KasSanity, bei dem Sie gegen gleichfarbige Hindernisse prallen müssen, um von Level zu Level zu gelangen! In Color Crash fahren Sie mit Ihrem Auto die Straße entlang und stoßen dabei auf bunte Hindernisse. Passen Sie auf, denn Ihr Auto ändert mit der Fahrt die Farbe! Schnappen Sie sich einen Geschwindigkeitsschub, um die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und schnell vorwärts zu kommen. Spielen Sie Color Crash auf Poki kostenlos in Ihrem Browser auf dem Desktop! Kontrollen: Pfeiltasten links/rechts – Nach links/rechts bewegen Über den Ersteller: Color Crash wird von KasSanity mit Sitz in Kanada entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer von Color Car, Spin Escape, Dashy Square und mehr!

Website: poki.com

