Raft Wars Multiplayer ist die Multiplayer-Version des klassischen Raft Wars-Spiels. Das Original „Raft Wars“ ist ein unterhaltsames, Level-basiertes Schießspiel von Martijn Kunst, in dem Sie und Ihr Bruder Simon Ihren Schatz vor Feinden aller Art verteidigen müssen! Dieses Mal werden Ihre Gegner nicht von Computern gesteuert, sondern Sie spielen gegen andere Spieler aus der ganzen Welt! Ursprünglich in Flash erstellt, können Sie Raft Wars jetzt in HTML5 auf Ihrem Desktop oder Mobilgerät genießen. Maus – Klicken und zeichnen, um Raft Wars zu schießen Multiplayer wird von Martijn Kunst und TinyDobbins mit Sitz in den Niederlanden entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer von Raft Wars 2 und Raft Wars.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Raft Wars Multiplayer verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.