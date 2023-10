Blockpost ist ein 3D-Ego-Shooter-Spiel von Skullcap Studios. In diesem prozeduralen kubischen 3D-Shooter erleben Sie spannende, actiongeladene Online-Matches, die kein anderes Spiel bieten kann. Spielen Sie kostenlos Echtzeitspiele gegen echte Menschen. Wählen Sie einfach eine Waffe aus Ihrem Arsenal und stürzen Sie sich in ein Match! Es gibt sieben Spielmodi, mehr als 20 Karten und mehr als 100 Schusswaffentypen in Blockpost. Mit jedem Spiel, das Sie spielen, können Sie Münzen verdienen. Je mehr Matches du spielst, desto mehr kannst du aufsteigen und besser werden. Vergessen Sie nicht, Ihre Freunde in Ihr Team einzuladen und Ihre Kraft zu vervielfachen! Blockpost ist einer der fesselndsten Block-Multiplayer-Shooter! Bewegen – WASD- oder Pfeiltasten. Schießen – linke Maustaste. Zielen – rechte Maustaste. Springen – Leertaste. Waffen wechseln – Zifferntasten. Blockpost wurde von Skullcap Studios erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

