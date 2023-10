Huggy Wuggy Shooter ist ein gruseliges Actionspiel, in dem Sie mit verschiedenen Waffen Horden von Spukspielzeugen überleben müssen. In diesem schrecklichen Abenteuer bist du in Huggy Wuggys Spielzeugfabrik gefangen, wo all die vernachlässigten Spielzeuge mit nichts als Wut zum Leben erwacht sind. Jede Nacht machen sie Jagd auf ahnungslose Besucher, und jetzt sind Sie an der Reihe. Gehen Sie durch die farbenfrohe verlassene Fabrik und schießen Sie auf jedes besessene Spielzeug, das Ihnen im Weg steht. Es gibt eine Vielzahl an Waffen zur Auswahl, sodass Sie auch in dieser düsteren Atmosphäre Spaß haben können. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung und halten Sie Ausschau nach Feinden, die plötzlich in der Dunkelheit auftauchen. Wie viele Tage schaffst du es in Huggy Wuggy Shooter? Bewegen – WASD oder Pfeiltasten. Schießen – Linker Mausklick. Laufen – Umschalttaste (halten). Ziel – Rechte Maustaste. Waffe wechseln – Mausrad oder Zifferntasten von 1 bis 7. Nachladen – Mausrad. Waffe wechseln – Mausrad. Messerangriff - FThrow-Granate - GHuggy Wuggy Shooter wurde von GoGoMan erstellt. Spielen Sie ihr anderes Spiel auf Poki: Neon Flytron: Cyberpunk RacerHuggy Wuggy Shooter ähnelt anderen ähnlichen Spielen wie Five Nights at Freddy's (FNAF) oder Poppy Playtime. Sie können dieses Spiel in Ihrem Browser auf Poki spielen. Weitere gruselige Spiele wie dieses finden Sie in unserem Abschnitt „Gruselige Spiele“. Huggy Wuggy Shooter kann kostenlos auf Poki gespielt werden. Huggy Wuggy Shooter kann auf Ihrem Computer gespielt werden.

