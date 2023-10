Screw Factory ist ein Simulationsspiel, in dem Sie Ihren Handwerker oder eine Handwerkerin entfesseln. Verwenden Sie eines der Werkzeuge in Ihrem Toolkit, um verschiedene Objekte und Maschinen zusammenzubauen. Es gibt jede Menge Objekte zur Auswahl, darunter Spielzeug, Möbel, Autos, Elektronik und vieles mehr! Im Laufe des Spiels werden Sie Upgrades, neue Werkzeuge und neue Objekte freischalten. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst entgehen Ihnen Einnahmen. Können Sie alle Objekte zusammenbauen, die dieses süchtig machende Spiel zu bieten hat? Bauen Sie Objekte zusammen, indem Sie die entsprechende Taste gedrückt halten.Screw - LeertasteScrew Factory wurde von Fomo Games entwickelt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele Doctor Hero, Woodcraft, Perfect Peel und Cookie Master auf Poki an!

Website: poki.com

