Cookie Master ist ein Simulationsspiel, in dem Sie verschiedene Arten von Keksen entwerfen, dekorieren und an Ihre Kunden verkaufen. Versuchen Sie, Kreationen zu servieren, die den Wünschen der Kunden entsprechen, und Sie werden in kürzester Zeit ein bekannter Keksmeister! Je weiter Sie im Spiel vorankommen, desto besser erhalten Sie Zugriff auf Tools, mit denen Sie Ihre Desserts noch individueller gestalten können. Setzen Sie Ihre Kochmütze auf und schnappen Sie sich alle Küchenutensilien, denn Cookie Master ist der beste Weg, Ihre Traumkekse zu backen, ohne echte Küchen zu vermasseln. Viel Spaß und vergessen Sie nicht, Ihren Freunden Ihre tollen Kreationen zu zeigen! Benutzen Sie Ihren Mauszeiger, um Objekte auszuwählen, zu ziehen und zu verschieben. Cookie Master wurde von FOMO Games erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele Doctor Hero, Perfect Peel und Screw Factory auf Poki an!

Website: poki.com

