Top Chef Hero 2 ist ein 2D-Idle-Restaurantspiel von From the Bench. Verwalten Sie Ihr eigenes kulinarisches Unternehmen und bereiten Sie köstliche Gerichte und Desserts aus aller Welt zu! Stellen Sie großartige Köche ein und helfen Sie ihnen bei der Zubereitung von Kuchen, Pizzen, Burgern, vegetarischen Gerichten und Desserts. Genießen Sie die Verwaltung Ihrer zufriedenen Mitarbeiter und werden Sie zum besten Restaurant der Stadt! Mitarbeiter- oder Turbo-Boost aktivieren – Linksklick. Top Chef Hero 2 wurde von From the Bench erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Top Chef Hero 2 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.