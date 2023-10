Unicycle Hero ist ein episches, olympisches Geschicklichkeitsspiel von Unept, bei dem Sie Ihr sportliches Können in 9 unterhaltsamen Events unter Beweis stellen müssen. Aber es gibt eine Wendung! Können Sie auf Ihrem Einrad balancieren und gleichzeitig schwere Gegenstände schleudern? Das ist das Ziel in Unicycle Hero auf Poki. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten mit Verbesserungen, um Ihr Spiel zu verbessern, und kaufen Sie Ihre eigenen Threads, um Ihren persönlichen Stil zu zeigen. Hast du das Zeug zum Unicycle Hero? Leertaste – ThrowArrow-Tasten – MoveUnicycle Hero wurde von Unept, einem in den USA ansässigen Spieleentwickler, entwickelt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Into the Pit und Lava Bird. Sie können Unicycle Hero kostenlos auf Poki spielen. Unicycle Hero kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

