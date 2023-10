Tennis Hero ist ein von b10b Games entwickeltes Sportspiel. Sie nehmen am aufregendsten Tennis-Event des Jahrhunderts teil. Wählen Sie Ihren Charakter und begeben Sie sich auf eine Reise, um alle Medaillen zu gewinnen. Nehmen Sie am Wettbewerb gegen die drei Gegner teil und versuchen Sie, so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Kannst du die Goldmedaille gewinnen? Tippe, um deine Schläge perfekt zu timen. Halten Sie den Aufschlag gedrückt und lassen Sie ihn los, wenn die Leistungsleiste maximal ist. Vermeiden Sie Überwältigung! Tennis Hero wurde von b10b entwickelt, einem kanadischen Spieleentwicklungsunternehmen, das kostenlose Browserspiele mit Gameplay im Arcade-Stil anbietet. Spielen Sie ihre anderen Spiele Stock Car Hero, Superbike Hero, Skateboard Hero, Athletics Hero, Firefighter Pinball und Rainbow Star Pinball auf Poki!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Tennis Hero verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.