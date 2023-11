Gewinnen Sie alle olympischen Wettbewerbe in Olly's Medal Run! Diese sportliche Herausforderung vereint mehrere Aktivitäten der Olympischen Sommerspiele. Ihr All-Star-Athlet kann schnell laufen, Hürden überwinden und mit rekordverdächtiger Geschwindigkeit schwimmen. Nachdem Sie in die nächste Zone gelaufen sind, müssen Sie ein völlig neues Event abschließen! Versuchen Sie, spontane Box- und Fußballspiele zu gewinnen, um weiterhin Gold zu sammeln. Wählen Sie dann eine neue Uniform und gewinnen Sie Medaillen für ein anderes Land. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Sieg zu erringen!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Olly's Medal Run verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.