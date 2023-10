Goalkeeper Challenge

Stoppen Sie den Ansturm ankommender Fußbälle! Bei dieser Freistoß-Herausforderung übernehmen Sie die Kontrolle über einen Star-Torwart. Ziel ist es, jeden Torschuss abzuwehren. Sie können in jede Richtung und in jeder Höhe tauchen. Stoppen Sie das letzte Tor, um an der Bonusrunde teilzunehmen!

Website: poki.com

