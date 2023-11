Slalom Hero ist ein von b10b entwickeltes Arcade-Spiel. In diesem Spiel können Sie Ihren Helden auswählen und beim Wintersport-Slalom-Event auf drei Strecken antreten. Steuern Sie zwischen den Toren des Slaloms hindurch, sammeln Sie Boosts, um Ihre Zeiten zu verbessern, und – was am wichtigsten ist – haben Sie Spaß! Können Sie in Slalom Hero eine Goldmedaille gewinnen? Lenken – Pfeiltasten links/rechts. Slalom Hero wurde von b10b entwickelt, einem kanadischen Spieleentwicklungsunternehmen, das kostenlose Browserspiele mit Gameplay im Arcade-Stil anbietet. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Rainbow Star Pinball, Superbike Hero, Stock Car Hero, Athletics Hero und Firefighter Pinball.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Slalom Hero verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.