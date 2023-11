Treten Sie gegen großköpfige Fußball-Champions an! Mit diesem Sportspiel können Sie an 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Spielen und Turnieren teilnehmen. Es gibt ein Dutzend europäische Teams mit zwei Starspielern. Im Party-Modus können Sie sich einem Freund anschließen oder gegeneinander spielen. Versuchen Sie, jedes Team in Heads Arena: Euro Soccer zu übertreffen! Spielen Sie den Spielmodus „Will Grigg-Modus“ und hören Sie den Fußballfans den viralen Gesang „Will Grigg's on Fire“ singen, jedes Mal, wenn Sie als Will Grigg gegen Bastian Schweinsteiger im Spiel Nordirland gegen Deutschland ein Tor erzielen!

Website: poki.com

