Let Will Grigg Play

Spielen Sie das Spiel „Lass Will Grigg spielen!“ und nutzen Sie die Gelegenheit, Will Grigg gegen den walisischen Superstar Gareth Bale zu spielen und hören Sie den Fußballfans jedes Mal, wenn Sie als Will Grigg ein Tor erzielen, den viralen Gesang „Will Grigg's on fire“ singen. Wenn wir 100.000 Punkte erzielen Mit den virtuellen „Grigg Goals“ könnten wir die Aufmerksamkeit des nordirischen Trainers Michael O'Neill auf sich ziehen und ihn davon überzeugen, Will Grigg endlich die EURO 2016 spielen zu lassen! Auf die Plätze – loslegen – punkten!

