Udder ist ein endloses Laufspiel mit Kuhmotiv, das von Esthetician Labs entwickelt wurde. Machen Sie sich bereit für das Mummen in Udder on Poki! Sehen Sie, wie weit Ihre Kuh laufen kann, ohne zu fallen. Es ist Euterwahnsinn, das Gleichgewicht halten zu müssen, während die Kuh immer schneller läuft. Spielen Sie Udder in Ihrem Browser und erreichen Sie einen neuen Highscore. Je weiter Sie gehen, desto größer wird Ihr Bonus in Udder on Poki sein. Steuerung: Beliebige Taste – Ausführen. Über den Ersteller: Udder wird von Esthetician Labs mit Sitz in den USA entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer von Crazy Platez.

Website: poki.com

