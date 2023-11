Find the Candy ist ein Wimmelbild-Puzzlespiel von Adgard. Ihr Ziel ist es, die Level zu erkunden, so viele Sterne und Geschenke wie möglich zu sammeln und gleichzeitig die versteckten Süßigkeiten zu finden. Dieses Wimmelbildspiel fordert Sie heraus, jede Menge besondere Objekte zu finden und in Ihrer Vitrine aufzubewahren. Sie können mit Objekten interagieren, indem Sie sie anheben und ziehen, um andere versteckte Teile freizulegen. Versuchen Sie, in jedem Level alle drei Sterne zu finden! Interagieren Sie mit den Objekten, die Sie im Spiel sehen, indem Sie darauf klicken oder sie ziehen. Auf diese Weise enthüllen Sie viele Überraschungen und sammeln alle Sterne. Find the Candy wurde von Adgard erstellt. Spielen Sie ihr anderes Gelegenheitsspiel auf Poki: MadZOOng

Website: poki.com

