Mika's Candy Adventure ist ein lässiges Puzzlespiel von Fumingo. Ihr Ziel ist es, Cupcakes herumzuschieben und sie an den richtigen Platz zu bringen. Sobald alle Cupcakes an der richtigen Stelle sind, können Sie zum nächsten Level aufsteigen. Sie können das Rückgängig-Power-Up nutzen, um Ihre Züge rückgängig zu machen, zu überdenken und erneut zu spielen. Dies ist das köstlichste Puzzlespiel, das je gemacht wurde. Kannst du Mika helfen, alle Cupcakes zu retten? Bewegen – WASD / Pfeiltasten Zoom – Mausrad / Doppeltes WischenMika's Candy Adventure wurde von Fumingo, einem Spieleentwicklungsunternehmen mit Sitz in Argentinien, erstellt. Sie können ihr anderes Geschicklichkeitsspiel Bonk Beach Ball kostenlos auf Poki spielen!

Website: poki.com

