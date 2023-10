Pop It vs Spinner ist ein entspannendes Puzzlespiel von Adgard. In diesem Spiel besteht Ihr Ziel darin, alle Popits zu entfernen, indem Sie mindestens zwei gleiche Spielsteine ​​gleichzeitig zusammenbringen. Versuchen Sie, Ihre Züge frühzeitig zu berechnen, um Kettenkombinationen für mehr Punkte zu bilden. Verwenden Sie den Spinner-Modus, wenn keine Übereinstimmungen mehr vorhanden sind, um neue zu generieren, und räumen Sie das gesamte Level auf! Achten Sie auf das gesamte Spielfenster, um zusätzliche Pop-Its zu finden! Teilen Sie das Spiel unbedingt mit Ihren Freunden und verbreiten Sie es weiter! Kannst du sie alle platzen lassen? Tippe oder klicke auf die Popits, die von gleichfarbigen Popits berührt werden. Pop – Tippen oder Klicken mit der linken Maustaste. Pop It vs Spinner wurde von Adgard erstellt. Spielen Sie ihre anderen süchtig machenden Spiele auf Poki: Find The Candy, MadZOOng und Merge to Million

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Pop It vs Spinner verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.