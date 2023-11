Pop It Master ist ein entspannendes Online-Puzzlespiel. Das Spiel basiert auf den berühmten Pop It Zappelspielzeugen. In diesem Spiel besteht Ihr Ziel darin, die Popits zu drücken, um sie zum Platzen zu bringen und ein buntes Spielzeug freizuschalten. Achten Sie darauf, jede Blase platzen zu lassen und nichts zurückzulassen! Wenn Sie die gesamte Sammlung von 80 Zappelspielzeugen sammeln, können Sie den Geheimmodus freischalten. Sind Sie bereit für ein zufriedenstellendes digitales Popping-Erlebnis? Genießen Sie die realistischen, beruhigenden Klänge und Gefühle, die Pop It Master zu bieten hat! Pop – Tippen oder Klicken mit der linken Maustaste. Pop It Master wurde von Rad Brothers entwickelt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Pop It Master verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.