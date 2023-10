Logic Master 1 ist ein Denkspiel, bei dem Sie mit verschiedenen kniffligen Rätseln konfrontiert werden, die Ihr Gehirn auf die Probe stellen und Sie dazu zwingen, über den Tellerrand hinaus zu denken. Hinter den wunderschönen handgezeichneten Grafiken und der lustigen Musik warten viele knifflige Fragen! Dies sind nicht die Art von Fragen, die Sie jeden Tag sehen. Denken Sie also sorgfältig nach, bevor Sie sie beantworten! Auch wenn Sie das Gefühl haben, die Antwort zu kennen, sollten Sie die Frage noch einmal lesen, da das Spiel möglicherweise erfordert, dass Sie aus einer anderen Perspektive denken. Sie sind alle darauf ausgelegt, Ihr Gedächtnis, Ihre Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, auf unkonventionelle Weise zu denken, zu trainieren! Es kann Ihnen sogar dabei helfen, Ihr Gedächtnis, Ihre visuelle Verarbeitung und Ihre Zugform- und Farbkoordination zu verbessern! Das Spiel wertet außerdem aus, wie schnell und effizient Sie diese Fragen beantworten, sodass Sie bestimmen können, wie das Spiel Ihren Aufmerksamkeitswert bewertet. Vergessen Sie nicht, dass Sie jederzeit einen Hinweis erhalten können, wenn Sie auf einem Level nicht weiterkommen! Sie müssen keinen hohen IQ haben oder ein Genie wie Einstein sein, um in diesem Spiel zu glänzen, aber wir empfehlen Ihnen, es zu spielen, auch wenn Sie ein Genie sind! Klicken oder tippen Sie auf die Antwort auf Ihrem Bildschirm, um sie auszuwählen.Logikmeister 1 wurde von Unico Studio erstellt. Sie sind die Menschen hinter den legendären Puzzlespielen wie Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Brain Test 3: Tricky Quests, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word und Word MonstersYou Sie können Logic Master 1 kostenlos auf Poki spielen. Logic Master 1 kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

