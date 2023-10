Brain Test 3: Tricky Quests ist ein Puzzlespiel mit Dutzenden kniffligen Fragen und Rätseln, begleitet von farbenfrohen Charakteren mit originellen Geschichten. Im dritten Teil dieser Gehirnübungsreihe können Sie mit den neuen Rätseln am Abenteuer teilhaben und die Geschichte mitgestalten. Besiege Kriminelle, schleiche an Handlangern vorbei, steuere Flugzeuge, stelle Zaubertränke her, stelle dich Mumien und vieles mehr! Um diese kreativen Rätsel zu lösen, müssen Sie schnell und über den Tellerrand hinaus denken. Alles, was Sie auf dem Bildschirm sehen, könnte der geheime Hinweis zur Lösung des Problems sein. Trainieren Sie Ihr Gehirn mit Brain Test 3: Tricky Quests und zeigen Sie Ihren Freunden, dass Sie ein wahres Genie sind! Benutzen Sie Ihren Mauszeiger oder Finger, um Objekte auszuwählen, zu ziehen und zu verschieben. Brain Test 3: Tricky Quests wurde von Unico Studio, einem Spiel, erstellt Entwicklungsstudio mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Spielen Sie ihre anderen Denkspiele auf Poki: Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word und Word MonstersSie können Brain Test 3: Tricky Quests auf Ihrem spielen Browser ohne Installation oder kostenlosen Download auf Poki.Brain Test 3: Tricky Quests hat über 40 Level, plus mehrere geheime Bonuslevel.Ja. Klicken oder tippen Sie auf das Lupensymbol, um Hinweise anzuzeigen. Jedes Level verfügt über eine unterschiedliche Menge an Hinweisen. Klicken oder tippen Sie auf das Belohnungsvideosymbol unten auf der Seite, um ein Level zu überspringen, in dem Sie feststecken. Alyx ist unsere Protagonistin und die Hauptheldin des dritten Brain Test-Spiels. Alyx versucht es um die sechs Machtedelsteine ​​zu bekommen, um ihren sterbenden Vater zu retten.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Brain Test 3: Tricky Quests verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.