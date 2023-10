Brain Test: Tricky Puzzles ist ein Puzzlespiel mit vielen kniffligen Rätseln und Rätseln. Es gibt über 275 knifflige Levels, die darauf ausgelegt sind, den Spieler auszutricksen und sein Gehirn auf die Probe zu stellen. Denken Sie auf den Beinen und über den Tellerrand hinaus, um diese Rätsel zu lösen. Alles, was Sie auf dem Bildschirm sehen, könnte zur Lösung des Problems verwendet werden. Alle unterhaltsamen Fragen in Brain Test werden Sie umhauen! Benutzen Sie Ihren Mauszeiger, um Objekte auszuwählen, zu ziehen und zu verschieben. Brain Test: Tricky Puzzles wurde von Unico Studio erstellt. Sie haben weitere Spiele auf Poki: Who Is?, Brain Test 2: Tricky Stories, Word City Crossed, Word City Uncrossed und 4 Pics 1 Word. Es gibt 275 Level in Brain Test: Tricky Puzzles.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Brain Test: Tricky Puzzles verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.