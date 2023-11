Puppet Master ist das ultimative Clicker-Zerstörungsspiel, entwickelt von FreezeNova. Ideal zum Stressabbau oder an Tagen, an denen Sie einfach nur etwas werfen möchten. Mit Puppet Master können Sie Ihren Frust an einer Spielzeugpuppe auslassen, indem Sie eine große Auswahl an verschiedenen Waffen einsetzen. Möchten Sie ein Messer werfen, mit einem Maschinengewehr schießen oder eine Rakete abfeuern? In Puppet Master auf Poki ist alles möglich! Schalte mehr Waffen frei, während du mehr Schaden anrichtest, und beweise in diesem actiongeladenen Ragdoll-Spiel, wer der ultimative Puppenspieler ist! Kontrollen: Maus – Klicken Sie, um Waffen zu schießen/zu werfen Über den Ersteller: Puppet Master wurde von FreezeNova erstellt. Sie sind auch die Schöpfer von Masked Forces, Masked Shooters und mehr.

Website: poki.com

