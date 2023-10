Mahjoctopus ist ein Puzzlespiel, das die unterhaltsamen Aspekte von Mahjong und klassischen Kartenspielen wie Solitaire kombiniert. In diesem wunderschönen Puzzle-Erlebnis mit Unterwasserthema sortieren Sie die Kacheln in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge. Überprüfen Sie die Zahl auf der Kachel am unteren Bildschirmrand und wählen Sie eine neue Karte vom Stapel, bis Sie auf eine Zahl stoßen, die davor oder danach steht. Wenn Sie auf ein korrektes Plättchen tippen, wird es an den unteren Rand des Spielfelds verschoben. Holen Sie sich mehr Karten vom Stapel, wenn Sie keine Zahl haben, die gepaart werden kann. Wenn Sie nicht weiterkommen, können Sie gerne das Rückgängig-Power-Up nutzen oder sich ein Plättchen holen. Vergessen Sie nicht, auf die mysteriösen Meeresbewohner zu tippen, die gelegentlich auftauchen, um ihre Überraschungen zu erleben! Überprüfen Sie die Zahl auf der Kachel unten auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie eine neue Karte vom Stapel, bis Sie auf eine Zahl stoßen das geht davor oder danach. Sie können auf eine Kachel tippen, um sie an die entsprechende Stelle zu verschieben. Mahjoctopus wurde von Adgard erstellt. Spielen Sie ihre anderen süchtig machenden Spiele auf Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng und Merge to Million. Sie können Mahjoctopus kostenlos auf Poki spielen. Mahjoctopus kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

