Solitaire Golf ist ein Solitärspiel, bei dem Sie versuchen, so viele Runden wie möglich zu gewinnen, und zwar gemäß dem Regelsatz „Eins höher, eins niedriger“. Ihr Ziel ist es, die Karten auszuspielen, deren Wert genau eine Zahl höher oder niedriger ist als die offene Karte in der unteren rechten Ecke. Darüber hinaus können Sie nach dem gleichen Prinzip auch versuchen, die Zahl in der Abfalllinie zu erhöhen. Dieses Solitärspiel ist wie kein anderes! Kannst du alle Karten loswerden? Karte spielen – Linke MaustasteSolitaire Golf wurde von DrMop erstellt. Schauen Sie sich seine anderen Spiele Wordy Pop und Monster Mash auf Poki an!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Solitaire Golf verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.