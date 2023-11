Numbers ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie Blöcke platzen lassen, die miteinander interagieren können. Sie erhalten eine leere Tafel voller verschiedener Ziffern und es ist Ihre Aufgabe, sie zu paaren und zum Platzen zu bringen! Wählen Sie dazu zwei identische Zahlen aus oder zwei Zahlen, deren Summe 10 ergibt. Dies können Sie mit vertikal benachbarten Blöcken, horizontal benachbarten Blöcken und wenn sich keine andere Zahl dazwischen befindet, tun. Sie können Paare auch am Ende einer Zeile und am Anfang einer anderen Zeile einfügen, wenn die Summe 10 beträgt oder die Zahlen identisch sind. Darüber hinaus können Sie die allererste und die allerletzte Zahl im Puzzle paaren, wenn sie den Regeln entsprechen. Wenn Sie Zuordnungsspiele oder Sudoku mögen, werden Sie Zahlen lieben! Blöcke koppeln – Tippen Sie auf einen Block, um ihn auszuwählen, und tippen Sie dann auf einen anderen, um sie zu koppeln. Zahlen werden von Potato Jam erstellt. Spielen Sie ihre anderen Puzzlespiele auf Poki: Monster Duo, Onet Master und Onet Paradise, Bring me Cakes, Solitaire Klondike 2.0. Sie können Numbers kostenlos auf Poki spielen. Numbers kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

