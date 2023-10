Onet Paradise ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie dieselben Symbole zuordnen müssen. Das Spiel verfügt über drei verschiedene Modi. Im normalen Modus versuchen Sie, alle Level zu meistern. Im Freizeitmodus müssen Sie so viele Level wie möglich abschließen, bevor Sie keine Züge mehr haben. Und im Zeitmodus müssen Sie so viele Level innerhalb von 60 Sekunden abschließen, erhalten aber einen Zeitbonus für passende Kacheln. Sowohl der Freizeitmodus als auch der Zeitmodus verfügen über eine Bestenliste, sodass Sie gegen andere Spieler um die besten Ergebnisse konkurrieren können! Stecken geblieben? Sie können einen Hinweis oben auf der Seite verwenden, um wieder loszulegen. Kannst du jedes Level in Onet Paradise beenden? Finde zwei identische Kacheln, die durch drei oder weniger gerade Linien verbunden werden können. Onet Paradise wird von PotatoJam erstellt. Spielen Sie ihre anderen Puzzlespiele auf Poki: Monster Duo, Numbers, Bring me Cakes, Onet Master und Solitaire Klondike 2.0

Website: poki.com

