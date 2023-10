Bring me Cakes ist ein Puzzlespiel, das vom Märchen Rotkäppchen inspiriert ist. Nur hier müssen Sie Kuchen sammeln, um sie Ihrer Großmutter zu bringen. Du kannst dich nur in geraden Linien bewegen, also musst du einen Weg finden, um zum Ende des Levels zu gelangen. Unterwegs gibt es Hindernisse und gefährliche Wölfe, denen Sie ausweichen müssen. Rätseln Sie sich durch die Level und machen Sie Oma mit Ihren Kuchen eine Freude! Verwenden Sie spezielle Gegenstände wie Dynamit, einen Hinweis von Oma oder die Umkehrung Ihres letzten Zuges, um Ihnen auf dem Weg zu helfen. Das Spiel bietet mehr als 130 Levels, die auf drei Kapitel verteilt sind: den Wald, die Mine und das Eisland. Wer hat Bring Me Cakes entwickelt? Bring Me Cakes wurde von PotatoJam erstellt. Spielen Sie ihre anderen Puzzlespiele auf Poki: Monster Duo, Numbers, Onet Master, Onet Paradise und Solitaire Klondike 2.0

Website: poki.com

