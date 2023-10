Monster Duo ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie zwei identische Kacheln mit drei oder weniger geraden Linien verbinden. Dieses Mahjong-Erlebnis ähnelt im Konzept den Onet-Spielen und verfügt über eine wunderschöne grafische Benutzeroberfläche, coole Effekte wie Glitzer, niedliche Monster und vor allem endlosen Spaß! Erkunde und belebe einen mystischen Wald wieder, während du seine Stufen abschließt. Diese Etappen bestehen aus verschiedenen Schwierigkeiten und Überraschungen, wie zum Beispiel winzigen Monstern, die eigentlich magische Geister der Heiligen Bäume sind! Öffne alle Schergen, um den mystischen Wald wiederzubeleben! Alles, was Sie in einem Level tun müssen, ist, zwei identische Kacheln zu finden und sie zuzuordnen, wenn sich nichts zwischen ihnen befindet. Spülen und wiederholen, bis keine Blöcke mehr im Spiel sind. Machen Sie weiter und retten Sie diesen geheimnisvollen Wald! Blöcke koppeln – Tippen Sie auf einen Block, um ihn auszuwählen, und tippen Sie dann auf einen anderen, um sie zu koppeln. Monster Duo wurde von PotatoJam erstellt. Spielen Sie ihre anderen Geschicklichkeitsspiele auf Poki: Numbers, Bring me Cakes, Onet Master, Onet Paradise und Solitaire Klondike 2.0. Sie können Monster Duo kostenlos auf Poki spielen. Monster Duo kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Monster Duo verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.