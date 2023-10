Jungle Roller ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie sich durch Drehungen und Wendungen aus dem Dschungel befreien müssen! Jungle Roller wurde von Alex Harrison erstellt. In Jungle Roller bewegen Sie einen Ball, indem Sie das Level drehen. Um die Level zu beenden, müssen Sie den Ball auf die roten Punkte rollen. Wenn diese grün werden, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Es öffnen sich Geheimtüren, sodass Sie in neue Teile des Levels vordringen können. Öffne alle Türen und entferne alle Hindernisse, um die Tür zum nächsten Level zu öffnen. Rätseln Sie sich mit Jungle Roller Ihren Weg durch den Dschungel! Steuerung: Mausklick – Drehen. Über den Ersteller: Jungle Roller wurde von Alex Harrison entwickelt, der für andere Puzzlespiele wie Free the Key bekannt ist.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Jungle Roller verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.