UnpuzzleR ist ein Puzzlespiel von Kek Games. Ihr Ziel ist es, alle Puzzleteile aus dem Puzzle zu entfernen, bis die Leinwand vollständig leer ist. Klicken und ziehen Sie ein Teil, um es wegzuziehen und aus dem Puzzle zu entfernen. Da es keine Möglichkeit gibt, stecken zu bleiben, ist dies eines der besten Entspannungsspiele, in denen Sie eine Weile versinken können. Ihr Fortschritt wird nach jedem erfolgreichen Zug gespeichert, sodass Sie sich einfach entspannen und dieses beruhigende Erlebnis genießen können, ohne sich Gedanken über die Lösung machen zu müssen. Machen Sie eine Pause, wann immer Sie möchten, und kommen Sie später wieder zurück, um am selben Ort fortzufahren. Es gibt immer einen nächsten Schritt, und wenn Sie ihn nicht finden können, verwenden Sie einen Hinweis oder überspringen Sie sogar das Level. Können Sie alle entspannenden Rätsel in UnpuzzleR lösen? Halten Sie ein Teil gedrückt und ziehen Sie es, um es wegzuziehen und aus dem Puzzle zu entfernen. Sie können eine Figur nur ziehen, wenn keine andere Figur den Weg versperrt. Entferne jedes Teil, um das Puzzle zu lösen! UnpuzzleR wurde von Kek Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen stressabbauenden Puzzlespiele auf Poki: UnpuzzleX, Unpuzzle und Rhomb

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit UnpuzzleR verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.