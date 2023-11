Jigsaw Photo Puzzle: Christmas ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie Puzzleteile verschieben und an der richtigen Stelle platzieren müssen, um ein atemberaubendes, cooles Bild im Zusammenhang mit den Weihnachtsfeiertagen zu erhalten. Wenn Sie alle Teile an der richtigen Stelle haben, schließen Sie das Level ab! Es stehen 3 Schwierigkeitsgrade zur Auswahl: leicht, normal und schwer, wobei jeder dem Puzzle immer mehr Teile hinzufügt. Legen Sie sich mit einer Tasse heißer Schokolade unter die Decke und spielen Sie dieses entspannende Puzzle-Erlebnis in der schönsten Zeit des Jahres! Klicken oder ziehen Sie, um ein ausgewähltes Teil zu verschieben. Platziere alle Teile, um das Bild freizulegen und das Level zu beenden. Jigsaw Photo Puzzle: Christmas wurde von Avix Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen Denkspiele auf Poki: Jigsaw Photo Puzzle: Winter, Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition und Photo Puzzle: Slide Edition

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Jigsaw Photo Puzzle: Christmas verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.