Photo Puzzle: Swap Edition ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie Teile austauschen müssen, um sie an die richtige Stelle zu bringen. Wenn Sie alle Teile an der richtigen Stelle haben, schließen Sie das Level ab! Es stehen drei Schwierigkeitsstufen zur Auswahl: leicht, normal und schwer, wobei jede Stufe dem Puzzle immer mehr Teile hinzufügt. Das Spiel hat insgesamt 500 Level! Kannst du sie alle vervollständigen? Spielanleitung: Entweder klicken und gedrückt halten oder auf zwei verschiedene Teile klicken, um sie auszutauschen. Liegt das Teil an der richtigen Stelle, wird es blau und kann danach nicht mehr bewegt werden. Platziere alle Teile an der richtigen Stelle, um das Level zu beenden. Über den Ersteller: Photo Puzzle: Swap Edition wurde von Avix Games erstellt. Sie sind bekannt für ihre Thumb Fighter-Spiele auf Poki! Spielen Sie sie hier: Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition.

Website: poki.com

