Turn Right ist ein Arcade-Autospiel von Avix Games. Übernehmen Sie die Kontrolle über eines der vielen Autos und versuchen Sie, so viele Runden wie möglich auf einer ovalen Rennstrecke zu absolvieren. Sie können in diesem Spiel nur nach rechts abbiegen und das Auto nicht durch Linksabbiegen neu positionieren, Sie müssen also auf die Präzision Ihres Drifts achten. Sind Sie bereit für das beste minimalistische Autospiel im Internet? Steuern Sie das Auto und fahren Sie so viele Runden wie möglich, indem Sie nur nach rechts abbiegen. Vermeiden Sie einen Unfall mit dem Auto! Rechts abbiegen – (gedrückt halten) Tippen, linker Mausklick oder Leertaste. Rechts abbiegen wurde von Avix Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen Gelegenheitsspiele auf Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween, Exceptions, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Stone Age Architect und Twice!

Website: poki.com

