Midnight Drive ist ein 3D-Autospiel, mit dem Sie nachts durch eine pulsierende Stadt fahren, Diamanten sammeln, Stunts ausführen und gegen die Zeit antreten können. Befriedigen Sie Ihr Verlangen nach Geschwindigkeit, indem Sie durch diese wunderschöne Metropole beschleunigen! Wählen Sie zunächst ein Startauto aus, wählen Sie eine Farbe und geben Sie Gas. Sammle Edelsteine, um sie für bessere Autos und Anpassungsoptionen auszugeben. Mit besseren Autos kannst du bessere Stunts machen und agilere Manöver in den Loopings durchführen. Finden Sie die rosa Markierung, um ein Rennen zu starten, damit Sie allen zeigen können, wie gut Sie unter Druck fahren können. Sind Sie bereit, jedes Auto in Midnight Drive freizuschalten und all diese Neonlichter in ein verschwommenes Bild zu verwandeln? Midnight Drive wurde von Avix Games entwickelt. Sie haben viele andere lustige Spiele auf Poki: Beecoins Inc, Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right und Zweimal! Sie können Midnight Drive kostenlos auf Poki spielen. Midnight Drive kann auf Ihrem Computer und Mobilgeräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

