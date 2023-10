Idle Light City ist ein Managementspiel von NoPowerup. Helfen Sie einer in Dunkelheit gehüllten Stadt, ihr Licht wiederzugewinnen. Leite die Glühbirnenfabrik und produziere so viele Glühbirnen wie möglich, um die Stadt zu beleuchten. Beginnen Sie mit einem einzelnen Gebäude und schalten Sie immer wieder neue Gebäude frei und beleuchten Sie sie, um Geld zu verdienen. Maximieren Sie Ihre Einnahmen mit Power-Ups, kaufen Sie Upgrades, produzieren Sie schneller Glühbirnen und erweitern Sie die Stadt. Interagieren Sie frei mit dem Spiel, wann immer Sie Zeit haben, um die Produktion von Glühbirnen zu beschleunigen. Oder lassen Sie die Stadt sich selbst überlassen und beobachten Sie, wie sie langsam wieder zu neuem Glanz erwacht. Stellen Sie sicher, dass Sie mit den süßen Bürgern der Stadt interagieren und ihr Retter werden. Haben Sie die Kraft, eine ganze Stadt zum Leuchten zu bringen? Klicken oder tippen Sie auf den leeren Platz oder das leere Gebäude, um es auszuwählen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät im Steckplatz zu platzieren. Achten Sie außerdem auf die vielfältigen Bauoptionen in den sich öffnenden Popup-Fenstern. Idle Light City wurde von NoPowerup erstellt. Spielen Sie ihre anderen Idle-Spiele auf Poki: Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon, Idle Success, Idle Lumber Inc, ShootZ, Merge Battle und Traffic Rush!

