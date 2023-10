FlowZ ist ein 3D-Flüssigkeitssimulationsspiel, bei dem Sie den Fluss bunter flüssiger Substanzen steuern, indem Sie die Richtung von Rohren festlegen. Unsere Charaktere Grün und Blau sind durstig und man kann ihnen nur helfen, indem man ihnen Zugang zu dem nahrhaften Saft verschafft, nach dem sie sich sehnen. Tippen oder klicken Sie einfach auf ein Rohr, um es zu drehen. Drehen Sie dann alle folgenden Teile so, dass der Fluss das entsprechende Zeichen erreicht. Blau will nur das blaue Wasser, während Grün nur das Grüne akzeptiert. Je weiter man im Spiel voranschreitet, desto schwieriger werden die Rätsel und Vorrichtungen. Stellen Sie daher sicher, dass jeder Charakter die richtige Farbe erhält. Wenn Sie nicht weiterkommen, können Sie einen Hinweis verwenden, der Ihnen die Lösung zeigt! Wenn Sie nicht mit dem Strom schwimmen möchten, können Sie ihn in FlowZ!Tap steuern oder auf ein Rohr klicken, um es zu drehen. Drehen Sie dann alle folgenden Teile so, dass der Fluss das entsprechende Zeichen erreicht. Blau will nur das blaue Wasser, während Grün nur das Grüne akzeptiert. FlowZ wurde von NoPowerup entwickelt, einem Spieleentwicklungsunternehmen mit Sitz in Vietnam. Spielen Sie ihre anderen lustigen Idle-Management- und Clicker-Spiele auf Poki: Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ und Traffic Rush! Das können Sie Spielen Sie FlowZ kostenlos auf Poki.FlowZ ist derzeit nur auf Ihrem Computer spielbar.

Website: poki.com

