Idle Gang ist ein 3D-Idle-Simulationsspiel, in dem Sie Ihr eigenes Bandenimperium in einer pulsierenden Stadt regieren. Viele Geschäftsinhaber haben Probleme mit der Bedrohung durch Gangster und benötigen Ihre Fähigkeiten, um sie zu schützen. Schlagen Sie die Handlanger und erlangen Sie die Kontrolle über ein Gebiet. Verbessern Sie dieses Gebiet dann auf verschiedene Weise, um Ihren Verdienst zu steigern. Verbessere deine Kämpfer, um stärker zu werden, verbessere und automatisiere Gebäude, um mehr Geld zu verdienen, und tue dies, bis du reich wirst! Vergessen Sie nicht, einen Blick auf die Boni und Überraschungen zu werfen, die hinter jeder Ecke lauern, denn sie können Ihnen Geldschübe und sogar die Unterstützung gigantischer übermenschlicher Helden bescheren. Idle Gang vereint Stadtmanagement und actiongeladene Kampfspiele in einem unterhaltsamen Paket. Teilen Sie es mit Ihren Freunden, um herauszufinden, wer das größte Gang-Imperium aufbauen kann. Klicken Sie auf ein Gebäude, um das Upgrade-Menü zu öffnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kampf“, um den Kampf zu starten. Sie können die Kontrolle über ein Gebäude übernehmen, sobald Sie alle Ihre Rivalen dort besiegt haben. Idle Gang wurde von NoPowerup entwickelt, einem Spieleentwicklungsunternehmen mit Sitz in Vietnam. Spielen Sie ihre anderen lustigen Idle-Management- und Clicker-Spiele auf Poki: Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ und Traffic Rush! Sie können Idle Gang spielen kostenlos auf Poki.Idle Gang ist derzeit nur auf Ihrem Computer spielbar.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Idle Gang verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.