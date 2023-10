SlashZ ist ein Schneidesimulationsspiel, bei dem Sie verschiedene Haushaltsgegenstände aus verschiedenen Winkeln schneiden. Machen Sie die Oberfläche so klein wie möglich, ohne die unschuldigen Käfer aufzuschlitzen. Versuchen Sie, sie beim Ausschneiden des Objekts im selben Bereich einzubeziehen. In jedem Level treten Sie gegen ein anderes Objekt an und es gibt mehr als hundert Level mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, die Sie abschließen können! Beginnen Sie mit dem Wohnzimmer Ihrer Haushaltsgegenstände und bewegen Sie sich langsam zu fortgeschritteneren Ebenen wie Straßenecken und sogar Lebensmittelverkäufern! Achten Sie auf Bonusziele wie fliegende Käfer, Hiebkombinationen und perfekte Hiebe, da diese Ihnen dabei helfen, bessere Punkte zu erzielen. Teilen Sie SlashZ mit Ihren Freunden und sehen Sie, wer die ruhigste Hand hat! Tippen oder klicken Sie und streichen Sie dann, als würden Sie etwas mit einer Schere schneiden. Tun Sie dies, bis Sie das Puzzleteil mit allen Käfern in derselben Hälfte verkleinert haben. SlashZ wurde von NoPowerup entwickelt, einem Spieleentwicklungsunternehmen mit Sitz in Vietnam. Spielen Sie ihre anderen lustigen Idle-Management- und Clicker-Spiele auf Poki: RotateZ, Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ und Traffic Rush! Sie können SlashZ kostenlos auf Poki spielen. SlashZ ist derzeit nur auf Ihrem Computer spielbar.

Website: poki.com

