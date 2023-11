Pipes ist ein Puzzlespiel von Infinity Games. In diesem Spiel müssen Sie sich um Rohre bewegen, um einen geschlossenen Kreislauf zu schließen, damit das Wasser in die Pflanzen fließen kann. Klicken Sie auf die Rohre, um sie zu drehen! Dieses Spiel hat eine Menge Levels, deren Schwierigkeitsgrad ziemlich schnell skaliert! Schaffst du es, alle Level zu beenden? Mausklick – Eine Pipe drehenPipes wurde von Infinity Games erstellt. Du kannst Pipes in deinem Browser oder auf dem Handy spielen, ohne etwas zu installieren oder kostenlos auf Poki herunterzuladen.

Website: poki.com

